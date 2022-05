Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε στην αποστολή 33 ποδοσφαιριστές για τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Πορτογάλο τεχνικό να επιθυμεί η ομάδα να γιορτάσει τον τίτλο με μία νίκη κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Α. Καμαρά, Ανδρούτσος, Μπα, Μπαγκαλιάνης, Μπουχαλάκης, Καρβάλιο, Σισέ, Ελ Αραμπί, Φαντιγκά, Φορτούνης, Ονιεκούρου, Κανέ, Καραργύρης, Καρμπόβνικ, Κίτσος, Κρίστινσον, Κούντε, Λαλά, Λόπες, Μ. Καμαρά, Μανωλάς, Μασούρας, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδόπουλος, Ροντρίγκες, Τικίνιο, Παπασταθόπουλος, Σουρλής, Τζολάκης, Βατσλίκ, Βαλμπουενά και Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Playoffs #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/JO6R7ZN7zP