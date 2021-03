Ολυμπιακός – Παπασταθόπουλος: «Ας δείξουμε την ποιότητά μας στη ρεβάνς»

Το μήνυμα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, μια ημέρα μετά τη βαριά ήττα του Ολυμπιακού από την Άρσεναλ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα που έφερε ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα με την Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Europa League, στο «Γ. Kαραϊσκάκης», εξέφρασε δημόσια ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

Πάντως, ο κεντρικός αμυντικός των «ερυθρόλευκων» και πρώην παίκτης των «κανονιέρηδων» έδωσε… ελπίδες στους Πειραιώτες, για την συνέχεια και σημείωσε πως στην ρεβάνς θα παλέψουν και θα δείξουν την πραγματική τους ποιότητα

«Απογοητευμένος με το αποτέλεσμα. Ας παλέψουμε στον δεύτερο αγώνα και ας δείξουμε την πραγματική μας ποιότητα» έγραψε ο Παπασταθόπουλος, στους λογαριασμούς του στα social media.

Disappointed with the result. Let's fight in the second game and show our true qualities#Olympiacos pic.twitter.com/VoBIYvBq4B