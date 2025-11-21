Ολυμπιακός – Παρί: Μέσα ο Γουόρντ, εκτός ο ΜακΚίσικ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:15, 21/11/2025) την Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα της περασμένης αγωνιστικής από την Αρμάνι Μιλάνο.

Στην προσπάθεια του αυτή, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τον Σακίλ ΜακΚίσικ, αλλά με τους Τάισον Γουόρντ και Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Γουόρντ είχε ένα πρόβλημα στη γάμπα του, αλλά το ξεπέρασε έγκαιρα και έτσι θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του. Διαθέσιμος θα είναι και ο Νιλικίνα, ο οποίος είχε χάσει τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Euroleague λόγω τραυματισμού.

Ως γνωστόν, εκτός είναι μέχρι το τέλος της σεζόν οι τραυματίες Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς.