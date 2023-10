Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη με 98-94 στην παράταση επί της Παρτιζάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague, πανηγυρίζοντας μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο ΣΕΦ.

Μετά από μία μεγάλη ανατροπή από το -10 στην τελευταία περίοδο του αγώνα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε να προηγείται στο φινάλε, αλλά ένα buzzer beater τρίποντο του Νάναλι, έστειλε το ματς στην παράταση. Έστω και στο έξτρα πεντάλεπτο όμως, οι Πειραιώτες βρήκαν τις λύσεις με τον Μιλουτίνοφ και με μία φοβερή άμυνα του Γουόκαπ, για να “λυγίσουν” την Παρτιζάν και να πάρουν τη νίκη.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε έτσι τη δεύτερη νίκη της σε τέσσερις αγώνες στη Euroleague, ενώ οι Σέρβοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έμειναν στο 1-3 στο ξεκίνημα της σεζόν στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι και ήταν άστοχος στα πρώτα σουτ, αλλά ο Πίτερς έδωσε λύσεις στην επίθεση και “χτυπώντας” στα επιθετικά ριμπάουντ, οι Πειραιώτες κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στην αρχή του αγώνα. Πάντερ και Λεντέι κράτησαν κοντά στο σκορ την Παρτιζάν, αλλά ο Κάνααν άρχισε επίσης να βρίσκει ρυθμό και η ομάδα του Μπαρτζώκα προηγήθηκε με 28-21 στο 10′.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν με… κρεσέντο στην επίθεση και οι άμυνες πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Ο Κάνααν έφθασε έτσι τους 11 πόντους, ενώ ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ σχεδόν από όλους τους παίκτες του. Η διαφορά έφθασε έτσι σε δύο περιπτώσεις σε διψήφιο αριθμό, αλλά η Παρτιζάν κατάφερε αμφότερες να τη “μαζέψει”, με τον Καμίνσκι με 9 πόντους να ξεχωρίζει για την ομάδα του Ομπράντοβιτς. Το σκορ στο ημίχρονο ήταν έτσι 49-43.

Μετά την ανάπαυλα όμως, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε αγνώριστος στο παρκέ και με απίστευτη αφλογιστία στην επίθεση, έμεινε στους 10 πόντους και επέτρεψε στην Παρτιζάν να “τρέξει” ένα απίθανο επιμέρους 26-10, με πρωταγωνιστή τον Σμάιλαγκιτς, για να φθάσει στο 69-59 υπέρ της, στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

K-Pap with the steal and dunk 🥶



Do not miss this game 🍿 pic.twitter.com/fliEnSzBrf