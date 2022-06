Ο πρώην παίκτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Άρβιντας Ματσιγιάουσκας αποθεώθηκε από πάνω από 7.000 οπαδούς στο “αντίο” των αδερφών Λαβρίνοβιτς από την ενεργό δράση.

Τι κι αν έχουν περάσει 14 ολόκληρα χρόνια από το τέλος της καριέρας του; Ο Ματσιγιάουσκας έδειξε ότι η τέχνη του σουτ δεν ξεχνιέται και πέτυχε 11 πόντους σε μία περίοδο, χωρίς να χάσει σουτ, στο φιλικών προς τιμήν του Κσιστόφ και του Ντάριους Λαβρίνοβιτς, των δίδυμων αδερφών που σταμάτησαν φέτος το μπάσκετ σε ηλικία 42 ετών.

Στο φιλικό αγωνίστηκαν πολλοί ακόμη γνωστοί παίκτες, όπως οι Λίνας Κλέιζα, Γιόνας Βαλαντσιούνας, Παούλιους Γιανκούνας, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Σαούλιους Στομπέργκας, Ρενάλντας Σεϊμπούτις και Γιόνας Ματσιούλις.

Ο Ματσιγιάουσκας έκλεψε όμως την παράσταση και θύμισε στους φίλους του Ολυμπιακού το μεγάλο “what if”. Την απορία τους δηλαδή για το τι θα συνέβαινε αν δεν είχε τραυματιστεί τόσο πολύ στη διετία του (2006-08) στον Πειραιά.

14 years after retiring…Arvydas Macijauskas is still proving that he was one of the most elite shooters in Europe 🤯🔥



🎥 TV3Sportas/Facebook pic.twitter.com/HEJWx4PFpB