Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 92-83: Κατέκτησαν ξανά το Super Cup του μπάσκετ οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός νίκησε δύσκολα με 92-83 τον Προμηθέα Πάτρας στο μεγάλο τελικό του Super Cup του μπάσκετ στη Ρόδο, αλλά έστω κι έτσι, έφθασε για μία ακόμη χρονιά στην κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν στην Ελλάδα.

Με ένα φοβερό ξεκίνημα στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμη και στο +17 κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας και παρά την αντίδραση των Πατρινών, πήρε διαφορά ασφαλείας και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η ομάδα του Λημνιάτη εκμεταλλεύτηκε όμως τα λάθη του στην τελευταία περίοδο για να μειώσει ακόμη και στο -4, πριν βγει μπροστά ο Κώστας Παπανικολάου και να “καθαρίσει” το ματς, μαζί με τον κορυφαίο του τελικού του Super Cup, Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Με φόρα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket, ο “νατουραλιζέ” γκαρντ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP του αγώνα στη Ρόδο, με 23 πόντους και 5/7 τρίποντα.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στον τελικό και με τους Νότρσεϊ και Βεζένκοφ να είναι ασταμάτητοι, προηγήθηκε με 13-0, παίρνοντας από την αρχή τα “ηνία” του αγώνα κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας. Οι Πειραιώτες βρήκαν σκορ από όλους τους παίκτες τους στα πρώτα λεπτά και “εκτόξευσαν” τη διαφορά ακόμη και στο +17, αλλά οι Πατρινοί έβγαλαν αντίδραση στο τέλος της περιόδου και με ένα 9-0 σερί, διαμόρφωσαν το 26-17 στο 10′.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν πιο ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να “σκληραίνουν” τις άμυνές τους και τον Ολυμπιακό να έχει μόνο τον Ντόρσεϊ ζεστό, αλλά να βρίσκει εύκολα καλάθια με τον Χολ στη ρακέτα και τον Πίτερς να “απειλή” από κοντά. Ο Προμηθέας Πάτρας “απάντησε” με τους Έλληνες παίκτες του να βγαίνουν μπροστά και έτσι κατάφερε να μείνει κοντά στους Πειραιώτες, μέχρι το 49-36 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο Προμηθέας Πάτρας προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς και με πρωταγωνιστές τους Πόλικαπ, Μακάλουμ και Γκρέι κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο -10, αλλά ο Ολυμπιακός “απάντησε” ξανά με τον απόλυτο πρωταγωνιστή του αγώνα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε δύο ακόμη τρίποντα στο ματς και “εκτόξευσε” ξανά τη διαφορά για τους Πειραιώτες, διαμορφώνοντας το 70-53 στο 30′, που έβαλε και τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του.

Στην τέταρτη περίοδο, οι Πατρινοί ξεκίνησαν και πάλι με ένα δικό τους σερί 10-0 και μείωσαν τη διαφορά στους 7 πόντους, κάνοντας ξανά ντέρμπι τον τελικό στη Ρόδο. Ο Ολυμπιακός συνέχισε μάλιστα να κάνει… δώρο μπάλες στους παίκτες του Προμηθέα και η ομάδα του Λημνιάτη βρέθηκε ακόμη και στο -4, αλλά οι Πειραιώτες έδειξαν το… μέταλλό τους στο φινάλε. Ο Κώστας Παπανικολάου με δύο κλεψίματα και ένα τρίποντο έβαλε τη “σφραγίδα” του στον τελικό και “υπέγραψε” τη νίκη του Ολυμπιακού στον τελικό με 92-83.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 49-36, 70-53, 92-83

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 16 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 23 (3/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (1/2 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φουρνιέ 5 (21/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουόρντ 3, Λι 2, Παπανικολάου 7 (1), Νετζήπογλου, Πίτερς 8 (2/5 δίποντα, 4/4 βολές), Χολ 11 (3/3 δίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ)

Προμηθέας Πάτρας (Λιμνιάτης): Χάμοντς 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κόουλμαν 2, ΜακΚάλουμ 14 (3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γκρέι 11 (3/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ασίστ), Σταυρακόπουλος, Πλώτας 6 (3/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Μπαζίνας 17 (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ), Πρέκας 3 (1), Πόλικαπ 14 (7/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μακούρα 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ)