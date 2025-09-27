Αθλητικά

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας: Η απονομή του τροπαίου του Super Cup στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τίτλο τη σεζόν 2025-26 στο μπάσκετ
Η απονομή του Super Cup στον Ολυμπιακό
Η απονομή του Super Cup στον Ολυμπιακό (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός «λύγισε» με 92-83 τον Προμηθέα Πάτρας στο μεγάλο τελικό του Super Cup του μπάσκετ στη Ρόδο και κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Με τον Παναθηναϊκό να μην αγωνίζεται φέτος στο Super Cup, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του στη Ρόδο και παρά την “πίεση” του Προμηθέα Πάτρας στο φινάλε του τελικού, έφθασε για μία ακόμη φορά, στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα και παρέλαβε το βραβείο του MVP, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου ως αρχηγός σήκωσε το τρόπαιο στην απονομή του Super Cup στη Ρόδο.

Οι αδερφοί Αγγελόπουλου με το τρόπαιο του Super Cup

