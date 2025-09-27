Αθλητικά

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας: Όμορφη στιγμή στον τελικό του Super Cup με τους γιατρούς των Πειραιωτών να τρέχουν στον τραυματία Μακόλουμ των Πατρινών

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα Πάτρας στο μεγάλο τελικό του Super Cup του μπάσκετ, με τον αγώνα να γίνεται σε πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Ρόδο.

Σε μία πολύ όμορφη στιγμή λίγο πριν το τέλος του τελικού του Super Cup και ενώ το παιχνίδι βρισκόταν ακόμη στην… κόψη του ξυραφιού, ο γιατρός και ο φυσικοθεραπευτής του Ολυμπιακού έτρεξαν στον Μακόλουμ του Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος έπεσε στο παρκέ με τραυματισμό.

Ο Αμερικανός γκαρντ των Πατρινών δεν φάνηκε να έχει κάτι σοβαρό, αλλά το ιατρικό τιμ των Πειραιωτών προσέφερε μία εξαιρετική στιγμή του ευ αγωνίζεσθαι στον τελικό του Super Cup στη Ρόδο.

Ο Μακόλουμ δεν επέστρεψε πάντως στο παρκέ, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για διάστρεμμα.

