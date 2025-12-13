Αθλητικά

Ολυμπιακός: Προτάσεις άνω των 15.000.000 ευρώ για τον Πιρόλα θα συζητήσουν οι Πειραιώτες

Ο Ιταλός είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα των ερυθρολεύκων
Πιρόλα
Ο Πιρολά με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Λορέντσο Πιρόλα πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του, με τους Πειραιώτες να μην συζητούν καν σε προτάσεις κάτω από τα 15.000.000 ευρώ.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εμρέ Κονούρ, που ασχολείται με τις μεταγραφές στην Ευρώπη, αναφέρθηκε στην περίπτωση του Πιρόλα, βάζοντας τη Ρόμα στο κάδρο για την απόκτηση του Ιταλού αμυντικού του Ολυμπιακού.

Οι εμφανίσεις του Λορέντσο Πιρόλα έχουν κάνει πολλές ομάδες από την Ευρώπη να τον βάλουν στη μεταγραφική τους λίστα, με τη Ρόμα να είναι μία από αυτές.

«Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον αμυντικό του Ολυμπιακού, Λορέντσο Πιρόλα. Ο ελληνικός σύλλογος, απαιτεί πάνω από 15 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Ο Πιρόλα πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κονούρ.

