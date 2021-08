Ο Ολυμπιακός φέρεται να διαπραγματεύεται τη μετεγγραφή του Ρούμπεν Σεμέδο και στην Αγγλία έκαναν λόγο για πρόταση της Γουλβς, η οποία όμως δύσκολα θα προχωρήσει λόγω της απαιτούμενης βίζας.

Ο διεθνής Πορτογάλος αμυντικός είχε δεχθεί ποινή φυλάκισης πέντε ετών στο παρελθόν, κατηγορούμενος και απαγωγή, ληστεία και οπλοκατοχή στην Ισπανία και πριν τον αποκτήσουν οι Πειραιώτες.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του Sky Sports λοιπόν, είναι απίθανο αυτή την εποχή να βγάλει βίζα για να ταξιδέψει στην Αγγλία και να υπογράψει στους “λύκους”, ακόμη κι αν υπήρχε συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων.

#WWFC not after Rúben Semedo from Olympiakos despite some reports in Greece.



The defender’s unlikely to get a U.K. visa after being given a 5-yr suspended sentence for various charges including assault & possession of a firearm.



He was also banned from entering Spain for 8yrs.