Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Ήττα για τους ερυθρόλευκους στο Youth League, με Καϊράτ θα κριθεί η πρόκριση

Η Ρεάλ Μαδρίτης κράτησε ανέπαφο το απόλυτό της στη League Phase του Youth League. Ο Ολυμπιακός “λύγισε” στην ανωτερότητα των “μερένγκες” και ηττήθηκε με 2-0 στου Ρέντη, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Με τη νίκη αυτή, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 5/5 στη League Phase του Youth League, με τον Ολυμπιακό να μένει στους 7 βαθμούς, με μια ισοπαλία και δυο ήττες στα τελευταία του τρία ματς στη διοργάνωση.

Την επόμενη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την Καϊράτ στην Αστανά (09.12.2025, 09:00), εκεί όπου θέλει τη νίκη για να “κλειδώσει” την πρόκριση.

Στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός έρθει ισόπαλος, τότε χρειάζεται να μην κερδίσει η Νάπολη τη Γαλατάσαραϊ, αλλά και η Αϊντχόφεν την Ατλέτικο.

Η “βασίλισσα” ήταν ανώτερη σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, όμως οι παίκτες της έκαναν κακές επιλογές στην τελική προσπάθεια ή έπεφταν πάνω στον Ιάσονα Γεωργακόπουλο που με τις εξαιρετικές επεμβάσεις του κρατούσε το “μηδέν”.

Οι παίκτες του Σίμου περίμεναν υπομονετικά μία ευκαιρία κι αυτή ήρθε στο 72΄ όταν από γέμισμα του γκολκίπερ Γεωργακόπουλου, ο Σαράντος Βασιλακόπουλος βρέθηκε σε πλάγια θέση, επιχείρησε να πλασάρε στην κλειστή γωνία όμως η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και έφυγε άουτ. Έξι λεπτά αργότερα ο Πολ Ντουράν πέρασε έξοχη πάσα στον Κάρλος Ντίεθ κι αυτός πλάσαρε στη γωνία για να ανοίξει το σκορ.

Στο 87΄ η Ρεάλ… ισοφάρισε τα δοκάρια σε κεφαλιά του Αγουάδο. Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Βιγιάλμπα από τον Καρκατσάλη. Ο Μαρτίνεθ ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Αλαφάκης, Καρκάτσαλης, Μίλισιτς, Λιατσικούρας, Κολοκοτρώνης, Τουφάκης, Χάμζα (82′ Κορτές), Σιόζιος, Βασιλακόπουλος (82′ Κότσαλος), Φίλης.

Ρεάλ Μαδρίτης (Χουλιάν Λόπεθ): Γκονθάλεθ, Αγουάδο, Ναβάσκες, Ντίεθ (79′ Γκασκόν), Ρίβας, Μαρτίνεθ, Μπαρόσο (66′ Βιγιάλμπα), Ντουράν (79′ Έντσο Άλβες), Βαλέρο (60′ Ορτέγκα), Σέκο (79′ Καμπέρο, Λεθκάνο.