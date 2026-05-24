Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Έντονη παρουσία των ΜΑΤ στο Telekom Center Athens

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague, με τους οπαδούς των Πειραιωτών να έχουν γεμίσει το γήπεδο και την εξέδρα τους να έχει διαχωριστεί από τα ΜΑΤ.

Στο γήπεδο υπήρχε από νωρίς ισχυρή αστυνομική παρουσία, με τα ΜΑΤ να παίρνουν θέση γύρω από τους οπαδούς του Ολυμπιακού για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague.

Στην κερκίδα υπάρχουν πάντως και χιλιάδες οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία και θέλει να χαλάσει το… ερυθρόλευκο πάρτι μέσα στην Αθήνα, φθάνοντας στη 12η κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.