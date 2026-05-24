Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Γλέντι στα αποδυτήρια με το τρόπαιο της Euroleague

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και έγινε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του, σηκώνοντας το τρόπαιο στο Telekom Center Athens.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού ξέσπασαν έτσι σε έξαλλους πανηγυρισμούς μέσα στο παρκέ του Telekom Center Athens, με το γλέντι να συνεχίζεται και στα αποδυτήρια, λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με το τρόπαιο και τις αναμνηστικές κούπες στα χέρια, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πανηγύρισαν με την… ψυχή τους την κατάκτηση του τροπαίου και φωτογραφήθηκαν όλο χαρά, ως νέοι πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα πάνε πλέον στον Πειραιά για τη συνέχεια του… πάρτι.