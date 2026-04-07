Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: H ώρα του αγώνα της Euroleague και το κανάλι που μπορείτε να τον δείτε

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με σκοπό να πάρει μια κρίσιμη νίκη, που θα τον φέρει μια ανάσα από την κατάκτηση της πρωτιάς, αλλά και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με ρεκόρ 23-12, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην τρίτη, σε απόσταση μίας νίκης (22-13). Στο ματς του πρώτου γύρου, οι Μαδριλένοι είχαν επικρατήσει με 89-77.

Το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4. Φυσικά, θα υπάρξει live ενημέρωση της αναμέτρησης από το Newsit.gr.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (Novasports 5)

20:00 Ζάλγκιρις – Dubai BC (Novasports 2)

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί (Novasports Start)

21:15 Ολυμπιακός – Ρεάλ (Novasports 4)

21:30 Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:30 Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 3)

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (Novasports 6)

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports 3)