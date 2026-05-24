Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα του τζάμπολ του τελικού του Final Four της Euroleague και σε ποιο κανάλι θα τον δείτε

Θα “βαφτεί” για 4η φορά η Euroleague στα ερυθρόλευκα ή η “βασίλισσα” θα καθίσει στο “θρόνο” για 12η φορά;
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός δίνει τη μεγαλύτερή του “μάχη” στη φετινή Euroleague. Στο «Telekom Center» η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα κοντραριστεί στις 21:00 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στοχεύοντας στην κατάκτηση της διοργάνωσης για 4η φορά στην ιστορία της.

Ο Ολυμπιακός απέκλεισε στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης τη Βαλένθια, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να θέλει να κατακτήσει για 12η φορά τη Euroleague.

Χωρίς προβλήματα τραυματισμών πηγαίνει ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four της Αθήνας, την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται διαχειριστεί τις απουσίες των Έντι Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Ουσμάν Γκαρούμπα.

Ο τελικός Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης θα κάνει τζάμπολ στις 21:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit,gr.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
97
95
89
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo