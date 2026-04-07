Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ματς κορυφής στο ΣΕΦ ενόψει των playoffs στη Euroleague

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague (21:15, Novasports 4, Newsit.gr) με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης της Euroleague με ρεκόρ 23-12, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε απόσταση μίας νίκης (22-13). Στο ματς του πρώτου γύρου, οι Μαδριλένοι είχαν επικρατήσει με 89-77, κάτι που σημαίνει για να πάρει η ομάδα του Μπαρτζώκα το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα πρέπει να επικρατήσει στο ματς του ΣΕΦ με διαφορά 13+ πόντων.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης από την προηγούμενη αγωνιστική, εκμεταλλευόμενοι τις ήττες των Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει μοναδική απουσία τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Ερωτηματικό αποτελεί ο Λάιλς για τους φιλοξενούμενους.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Τομάς Μπισουέλ (Γαλλία).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (Novasports 5)

20:00 Ζάλγκιρις – Dubai BC (Novasports 2)

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί (Novasports Start)

21:15 Ολυμπιακός – Ρεάλ (Novasports 4)

21:30 Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:30 Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 3)

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (Novasports 6)

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports 3)