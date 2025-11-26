Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Με Μουζακίτη η ενδεκάδα των Πειραιωτών στην 5η αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του (26/11/25, 22:00, Live από το Newsit.gr) το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ενδεκάδα των Πειραιωτών στο μεγάλο ματς του “Καραϊσκάκης”.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού επέλεξε τον Χρήστο Μουζακίτη για τη βασική ενδεκάδα της ομάδας του στο δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη League Phase του Champions League, έχοντας δίπλα του τον Γκαρθία και μπροστά τους τον Τσικίνιο στο χώρο του κέντρο.

Η επίθεση των Πειραιτών αντίστοιχα, θα αποτελείται από τους Ποντένσε και Ζέλσον στα πλευρά, με τον Ελ Κααμπί στην κορυφή. Σε θέση μπακ θα ξεκινήσει δε, αυτή τη φορά, ο Ροντινέι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γκαρθία, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.