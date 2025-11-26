Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Με Μουζακίτη η ενδεκάδα των Πειραιωτών στην 5η αγωνιστική του Champions League

Οι βασικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το σπουδαίο ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Μουζακίτης πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό
Ο Μουζακίτης πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του (26/11/25, 22:00, Live από το Newsit.gr) το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ενδεκάδα των Πειραιωτών στο μεγάλο ματς του “Καραϊσκάκης”.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού επέλεξε τον Χρήστο Μουζακίτη για τη βασική ενδεκάδα της ομάδας του στο δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη League Phase του Champions League, έχοντας δίπλα του τον Γκαρθία και μπροστά τους τον Τσικίνιο στο χώρο του κέντρο.

Η επίθεση των Πειραιτών αντίστοιχα, θα αποτελείται από τους Ποντένσε και Ζέλσον στα πλευρά, με τον Ελ Κααμπί στην κορυφή. Σε θέση μπακ θα ξεκινήσει δε, αυτή τη φορά, ο Ροντινέι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γκαρθία, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo