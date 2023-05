Ο Κώστας Σλούκας έγινε… θρύλος της Euroleague με τη συμμετοχή του στον τελικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κώστας Σλούκας έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς Euroleague, με την παρουσία του στον τελικό, Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σλούκας έχει παίξει στους τελικούς του 2010, 2012, 2013, 2015, 2023 με τον Ολυμπιακό και του 2016, 2017, 2018 με τη Φενέρμπαχτσε!

.@kos_slou has now become the player with most EuroLeague Championship Game appearances



