Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ώρα τίτλου με τον τελικό του Final Four της Euroleague στο ερυθρόλευκο «T-Center»

40 λεπτά -ίσως και λίγο παραπάνω- απομένουν για να μάθουμε το νέο πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να θέλει να επιστρέψει στην κορυφή
Τελικός Final Four Euroleague 2026
21:00, Novasports Prime, Newsit.gr
Η πιο μεγάλη ώρα έφτασε! Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στο… ερυθρόλευκο “T-Center” της Αθήνας, στον τελικό του Final Four της Euroleague (21:00, Novasports Prime, Newsit.gr), με σκοπό να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του φετινού τροπαίου.

Για 5η φορά στην ιστορία της Euroleague, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, στον τελικό του Final Four διοργάνωσης. Αυτή τη φορά, στην Αθήνα και στο T-Center”, που θα… θυμίζει ΣΕΦ, όπως έγινε και στον ημιτελικό των Πειραιωτών με τη Φενέρμπαχτσε.

Η πολυνίκης Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων, προηγείται με 3-1 του Ολυμπιακού, σε αυτούς τους τέσσερις τελικούς έως σήμερα, έχοντας πετύχει τις δύο νίκες της επί ισπανικού εδάφους. Οι Πειραιώτες όμως θέλουν να κατακτήσουν το 4ο τρόπαιο της Euroleague και να το κάνουν μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, με τους φίλους της ομάδας να δίνουν ερυθρόλευκο χρώμα στις εξέδρες του “T-Center” (αναμένονται περίπου 17.000 οπαδοί των Πειραιωτών, την ώρα που οι Ισπανοί δεν θα φτάσουν τους 800).

Ο Ολυμπιακός είναι πάνοπλος για το ιστορικό παιχνίδι, καθώς άπαντες βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης του Σκαριόλο έχασε και τον Γκαρούμπα στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, μένοντας χωρίς ψηλό, με τα προβλήματα να είναι αμέτρητα (εκτός τελικού και οι Έντι Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Ουσμάν).

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και αυτή τη φορά θέλει στο τέλος να χαμογελάσει. Να “σβήσει” τις αποτυχίες των τεσσάρων προηγούμενων, τον τελικό του 2023 και δώσει στους φίλους της ομάδας ένα χαρούμενο βράδυ Μαΐου.

 
 
 
 
 
Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς.

