Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα με τα εισιτήρια, οπαδοί των Πειραιωτών δεν τα έχουν παραλάβει ακόμα

Θέμα με τα εισιτήρια του τελικού του Final Four της Euroleague, Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι οπαδοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν από το “μεγάλο” αγώνα στο “T-Center”, αρκετοί οπαδοί δεν έχει παραλάβει ακόμα τα εισιτήριά τους, ενώ δεν φαίνεται να έχουν πάρει και κάποια απάντηση από τη Εuroleague. Φυσικά, η μεγαλύτερη αγωνία υπάρχει στον κόσμο του Ολυμπιακού, αφού στο “T-Center” αναμένεται να βρεθούν περίπου 16.000 φίλοι της ομάδας.

Και όλα αυτά, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμίζουμε ότι ανάλογο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και πριν από την έναρξη του ημιτελικού, Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, που όμως λύθηκε την ύστατη στιγμή, αν και από την πλευρά της τουρκικής ομάδας υπήρξαν έντονα παράπονα, με αναφορά για φίλους της ομάδας που δεν μπόρεσαν να μπουν στο γήπεδο.