Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Στον πάγκο ο Μπέλιγχαμ – Η ενδεκάδα των «μερένγκες» για τον αγώνα στο Champions League

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Mega) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Περίπου δυο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γνωστή την 11άδα της. Εκτός των αρχικών επιλογών του Ισπανού προπονητή βρίσκεται ο Τζουντ Μπέλιγχαμ (ενοχλήσεις στη γάμπα), ενώ κανονικά στο βασικό σχήμα είναι ο Βινίσιους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι ο Λούνιν θα είναι στην εστία. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο Ασένθιο, ο Καρέρας και ο Μεντί θα είναι στα μετόπισθεν. Μπροστά τους ο Τσουαμενί, ενώ εσωτερικοί χαφ, θα είναι ο αρχηγός της ομάδας, Φέντε Βαλβέρδε, με τον Εντουαρντό Καμαβινγκά. Στην επίθεση, θα παίξουν ο Βινίσιους, ο Αρντά Γκιουλέρ και ο σούπερ σταρ της ομάδας, Κιλιάν Εμπαπέ.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους

Στον πάγκο βρισκονται οι: Φραν Γκονθάλεθ, Χ. Ναβάρο, Μπέλιγχαμ, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Θεμπάγιος, Φραν Γκαρθία, Μπραΐμ Ντίαθ.