Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Στον πάγκο ο Μπέλιγχαμ – Η ενδεκάδα των «μερένγκες» για τον αγώνα στο Champions League

Οι επιλογές του Τσάμπι Αλόνσο για το ματς στο “Καραϊσκάκης”
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Mega) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Περίπου δυο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γνωστή την 11άδα της. Εκτός των αρχικών επιλογών του Ισπανού προπονητή βρίσκεται ο Τζουντ Μπέλιγχαμ (ενοχλήσεις στη γάμπα), ενώ κανονικά στο βασικό σχήμα είναι ο Βινίσιους.

Έτσι ο Λούνιν θα είναι στην εστία. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο Ασένθιο, ο Καρέρας και ο Μεντί θα είναι στα μετόπισθεν. Μπροστά τους ο Τσουαμενί, ενώ εσωτερικοί χαφ, θα είναι ο αρχηγός της ομάδας, Φέντε Βαλβέρδε, με τον Εντουαρντό Καμαβινγκά. Στην επίθεση, θα παίξουν ο Βινίσιους, ο Αρντά Γκιουλέρ και ο σούπερ σταρ της ομάδας, Κιλιάν Εμπαπέ.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους

Στον πάγκο βρισκονται οι: Φραν Γκονθάλεθ, Χ. Ναβάρο, Μπέλιγχαμ, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Θεμπάγιος, Φραν Γκαρθία, Μπραΐμ Ντίαθ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo