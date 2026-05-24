Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Τα highlights από τον τελικό του Final Four της Euroleague

Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Final Four της Euroleague και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.

Με πρωταγωνιστές τους Εβάν Φουρνιέ και Άλεκ Πίτερς, ο Ολυμπιακός “λύγισε” στο φινάλε τη Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague για 4η φορά στην ιστορία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σπουδαία “μάχη” στο Telekom Center Athens έβγαλε νικητή τον Ολυμπιακό και γέμισε με “ερυθρόλευκα” highlights το video με τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης στο Telekom Center Athens.

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26.