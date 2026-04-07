Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς τον Μόντε Μόρις οι «ερυθρόλευκοι» στον αγώνα της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague (07/04/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports 4) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόντε Μόρις για την κρίσιμη μάχη με τους Ισπανούς.

Ο Μόντε Μόρις αντιμετωπίζει έναν μυϊκό σπασμό στη μέση και θα είναι εκτός δωδεκάδας για το ματς του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με τρεις πλέι μέικερ και δύο σέντερ στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παραταχθεί, επίσης, χωρίς τους Μουσταφά Φαλ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Όμηρο Νετζήπογλου.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ.