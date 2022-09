Ο Ντιαντιέ Σαμασέκου είναι κι επίσημα παίκτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και στην παρουσίασή του από την ομάδα, έδειξε τη φιλοσοφία του γύρω από το ποδόσφαιρο.

Στο σχετικό video που ανέβηκε στα social media, ο Σαμασέκου υπογράμμισε το ένστικτο στο παιχνίδι του, ενώ τόνισε ότι σκέφτεται μόνο τον Ολυμπιακό και όχι τους αντιπάλους.

“Στο κέντρο δεν έχει χρόνο να σκεφτείς. Σε οδηγεί το ένστικτο. Κάθε άμυνα και μία πρόκληση, μία μάχη, μία νίκη. Κάθε επίθεση μία ευκαιρία, μία στιγμή και ξεκλειδώνουν τα πάντα.

Δεν υπάρχει χρόνος για πέταμα. Δεν υπάρχει αντίπαλος, παρά μόνο η ομάδα μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Με λένε Ντιαντιέ Σαμασέκου κι είμαι έτοιμος”.

