Ολυμπιακός: «Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη στήριξη, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

Ο Ολυμπιακός μέσω twitter θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για την στήριξη του στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Άστον Βίλα, με τους «ερυθρόλευκους» να στέλνουν μήνυμα για τη συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Άστον Βίλα στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στα ημιτελικά του Conference League, με τους Πειραιώτες να έχουν αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην «OPAP Arena».

Όπως είναι λογικό η 2.000 φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο Βίλα Παρκ έζησαν μια ανεπανάληπτη εμπειρία και πανηγύρισαν με τη ψυχή τους την μαγική βραδιά της αγαπημένης τους ομάδας.

Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» μέσω instagram θέλησαν να ευχαριστήσουν τον κόσμο για την στήριξη του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα το οποίο ανέφερε «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! / WE KEEP ON DREAMING! pic.twitter.com/i08ucsZ5YF