Ο Ολυμπιακός εξετάζει και την περίπτωση του Τίτε για τη θέση του προπονητή, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Νέο όνομα προστέθηκε στη λίστα των υποψηφίων προπονητών για τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον 62χρονο πρώην προπονητή της εθνικής Βραζιλίας, Τίτε.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Πορτογάλο ρεπόρτερ, Μπρούνο Αντράντε, ο Βραζιλιάνος προπονητής βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού.

Ο Τίτε είναι ακόμα στη λίστα της Αλ Χιλάλ, της Φενέρμπαχτσε αλλά και μίας ομάδας από την Ιαπωνία, με τον ίδιο να μην βιάζεται να βρει την επόμενη επαγγελματική του στέγη.

Al Hilal não é o único interessado do exterior atrás de Tite. Há também conversas com Olympiacos, um clube turco (futuro de Jorge Jesus está indefinido no Fenerbahce) e outro do Japão. Ex-treinador da seleção brasileira não tem pressa para dar o próximo passo na carreira