Ολυμπιακός: Σφήνα της της Αλ Σαντ για Ουνάς αποκαλύπτουν οι Γάλλοι

Σε σίριαλ είναι πιθανό να εξελιχθεί η μεταγραφή του Αντάμ Ουνάς στον Ολυμπιακό. Για σφήνα της Αλ Σαντ για τον Αλγερινό εξτρέμ κάνουν λόγο οι Γάλλοι.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται εδώ και μέρες σε προχωρημένες επαφές με τον Αντάμ Ουνάς. Ο Αλγερινός εξτρέμ βρίσκεται, μάλιστα, ήδη στη χώρα μας, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα για διετές συμβόλαιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του footmercato, Σάντι Αουνά, ο Αντάμ Ουνάς είναι εξαιρετικά πιθανό να μην υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Κι αυτό γιατί έχει πρόταση από την Αλ Σαντ, με την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να είναι να συνεχίσει την καριέρα του στο Κατάρ!

