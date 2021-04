Πρόταση συνεργασίας στον Τόμας Γουόκαπ φέρεται να έχει κάνει ο Ολυμπιακός, στη στιγμή που η Ζαλγκίρις Κάουνας θέλει να κρατήσει τον παίκτη στο ρόστερ της, ενώ και η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Στο παιχνίδι της απόκτησης του Τόμας Γουόκαπ μπήκε ο Ολυμπιακός, καθώς όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν επίσημη πρόταση συνεργασίας στον παίκτη, που μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι και αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων της Euroleague. O 28χρονος γκαρντ έχει πραγματοποιήσει μία εξαιρετική σεζόν, καθώς σε 24 λεπτά ανά παιχνίδι στη Eurolegue έχει 8,2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ μέσο όρο.

Η Ζαλγκίρις πάντως του έχει ήδη προτείνει ανανέωση συμβολαίου, καθώς επιθυμεί την παραμονή του, ενώ η άλλη ομάδα που έχει επισημοποιήσει το ενδιαφέρον της, σύμφωνα πάντα μες τον Ουρμπόνας, είναι η Μα΄καμπι Τελ Αβίβ.

Zalgiris wants Thomas Walkup back offering a new contract extension. But Walkup has offers from Olympiacos and Maccabi. 28-year-old guard is in advanced negotiations. Nothing is closed yet, but soon will be, per sources.