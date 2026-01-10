Ολυμπιακός: Στο «παιχνίδι» για Αντρέ Λουίζ οι Πειραιώτες μαζί με την Μπενφίκα

Ο Ολυμπιακός κοιτάζει περιπτώσεις παικτών για την ενίσχυση του ρόστερ του και σύμφωνα με τους Πορτογάλους -και όχι μόνο- εξετάζει την περίπτωση του Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός με την Μπενφίκα βρίσκονται στη “κούρσα” απόκτησης του βραζιλιάνου εξτρέμ, με τους “αετούς” να διατηρούν ωστόσο το προβάδισμα στις διαπραγματεύσεις.

Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Μπενφίκα δεν σκοπεύει να δώσει τα 15 εκατ. ευρώ που γράφτηκε πως επρόκειτο να διαθέσει για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό, τονίζοντας στη συνέχεια ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μπει στο “παιχνίδι” της απόκτησης του παίκτη.

Σε περίπτωση μάλιστα, που οι διαπραγματεύσεις καθυστερήσουν η Μπενφίκα έχει ήδη το Plan b της που ακούει στο όνομα του Γουέσλι της Αλ Νασρ.

Ο Αντρέ Λουίζ είχε κινήσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού πριν από έναν χρόνο και, τελικά, έκλεισε στη Ρίο Άβε (συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029).

Η πορτογαλική ομάδα τον απέκτησε από την Εστρέλα Αμαδόρα αντί 2,2 εκατ. ευρώ και ο Ολυμπιακός παρακολουθεί έκτοτε στενά την πορεία του. Αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Φλαμένγκο, η οποία όμως δεν κατέχει ποσοστό των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.