Δημοσίευμα από τη Σαουδική Αραβία έβαλε “φωτιά” στη φημολογία για τον Πέδρο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό, αλλά φαίνεται ότι τελικά υπήρχε μόνο… καπνός, χωρίς φωτιά.

Η Αλ Νασρ εμφανιζόταν να έχει συμφωνήσει με τον Πορτογάλο τεχνικό των Πειραιωτών, αλλά μόλις λίγες αργότερα όχι μόνο ήρθε “πανηγυρική” διάψευση, αλλά η ομάδα ανακοίνωσε επίσημα και άλλο προπονητή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αργεντινός Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Πέδρο Εμάνουελ στον πάγκο της Αλ Νασρ, όπως έγινε γνωστό μέσα από τα social media της ομάδας.

OFFICIAL : ✍️

The Argentine Miguel Ángel Russo is the New Head Coach of @AlNassrFC 🤩 pic.twitter.com/u4EkdQPug4