Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε κι επίσημα τον Ζαν Σαρλ Λιβιό, επιβεβαιώνοντας και τυπικά το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε στους Πειραιώτες την τελευταία διετία, αλλά ειδικά πέρυσι είχε χάσει τη θέση του στο ρόστερ της ομάδας, με αποτέλεσμα και το “διαζύγιό” του με τον Ολυμπιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευχαριστούμε για την πίστη, την σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή σου στον οργανισμό του Ολυμπιακού. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον», έγραψε στο “αντίο” του στον Λιβιό μέσα από τα social media, η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Thank you for your loyalty, hard work, and dedication to Olympiacos BC organisation! Wishing you all the best in your future endeavour! @Jclifio #OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/zFfbekhjdZ