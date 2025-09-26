Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Ντόντα Χολ κόντρα στην Καρδίτσα

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού
Ο Ντόντα Χολ καρφώνει κόντρα στην Καρδίτσα (KLODIAN LATO
Ο Ντόντα Χολ καρφώνει κόντρα στην Καρδίτσα (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έκανε “πάρτι” στο δεύτερο ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ στη Ρόδο και πήρε με άνεση τη νίκη 89-56 και την πρόκριση κόντρα στην Καρδίτσα, με τον Ντόντα Χολ να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Ντόντα Χολ ήταν ασταμάτητος μέσα στη ρακέτα της Καρδίτσας και έδειξε… άγριες διαθέσεις ενόψει της έναρξης της σεζόν σε Basket League και Euroleague.

Ο νέος Αμερικανός σέντερ της ομάδας του Πειραιά, τελείωσε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τους “ερυθρόλευκους”, έχοντας 16 πόντους με 8/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ και μία τάπα.

Άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια ο πρώην παίκτης της Μονακό.

