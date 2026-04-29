Ολυμπιακός: Το «καυτό» ΣΕΦ και η αποθέωση σε παίκτες και Μπαρτζώκα στην παρακάμερα της νίκης επί της Μονακό

Ο Ολυμπιακός πήρε μια άνετη νίκη κόντρα στη Μονακό (91-70) μέσα στο κατάμεστο ΣΕΦ για το Game 1 των πλέι οφ της Euroleague κι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας.

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοφ (20 πόντοι) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (double-double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ) ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να κάνει… περίπατο κόντρα στη Μονακό μέσα στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν στο Youtube την παρακάμερα της αναμέτρησης, εκεί όπου ξεχωρίζει η τρομερή ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ και η αποθέωση του κόσμου στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα αλλά και στον Έλληνα κόουτς.