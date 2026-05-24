Ολυμπιακός: Το κλάμα των Παπανικολάου και Βεζένκοφ και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Φουρνιέ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην Αθήνα κατακτώντας για 4η φορά την Euroleague και οι Σάσα Βεζένκοφ και Κώστας Παπανικολάου πλάνταξαν στο κλάμα μετά την λήξη του τελικού θρίλερ.

Μετά από τέσσερα χαμένα Final Four ο Ολυμπιακός τα κατάφερε και οι παίκτες του δεν άντεξαν και λύγισαν με τους Παπανικολάου και Βεζένκοφ να χαρίζουν συγκινητικές εικόνες.

Διαφορετική αντίδραση είχε ο Εβάν Φουρνιέ που πανηγύρισε έξαλλα, όπως και ο Τάισον Γουόρντ, που δεν μπορούσε να πιστέψει το επίτευγμα της ομάδας του.

Τις εντυπώσεις έκλεψε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών το φιλι του Τόμας Γουόκαπ με τη σύντροφό του, Εστρέλα Νούρι.