Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το promo των ερυθρόλευκων για τον τελικό της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

"Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens" αναφέρουν μεταξύ άλλων οι Πειραιώτες
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο Final Four / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROINISSI
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (24.05.2026, 21:00, Newsit.gr, Novasports Prime) με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “T-Center”, με φόντο την κούπα της Euroleague.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι πανέτοιμοι για τη μεγάλη “μάχη” που σε περίπτωση νίκης θα βάλει στην τροπαιοθήκη του συλλόγου την 4η Euroleague στην ιστορία του.

Την ίδια στιγμή, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να… ζεστάνει τους φίλους της ομάδας, ενόψει τελικού, με ένα promo, όπως έκανε και σε όλα τα ματς κατά τη διάρκεια της σεζόν στη Euroleague.

Οι Πειραιώτες ζητούν τη στήριξη του κόσμου, προκειμένου να φτάσουν στην κορυφή, βάζοντας για μουσικό “χαλί” στο video που δημιούργησαν το “I want it all” των “Queen”.

“Απόψε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center Athens.

Ας στηρίξουμε την ομάδα μας με πάθος και ας της δώσουμε την επιπλέον ώθηση με τη δύναμη της φωνής μας, στη μάχη για το τρόπαιο της EuroLeague!

Σταθείτε δίπλα μας. Κάντε θόρυβο. Παλέψτε όλοι μαζί.” αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτησή της.

