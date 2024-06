Ολυμπιακός: Το «ψαλιδάκι» του Ελ Κααμπί ψηφίστηκε από τους οπαδούς ως το καλύτερο γκολ του Conference League

Ο Ολυμπιακός έφθασε μέχρι την κατάκτηση του Conference League, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αναδεικνύεται σε πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, πετυχαίνοντας και το πιο όμορφο γκολ της σεζόν.

Ο Ελ Κααμπί πέτυχε το μοναδικό τέρμα στον τελικό του Conference League, αλλά είχε πετύχει ένα ακόμη καλύτερο γκολ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία.

Ο Μαροκινός επιθετικός είχε σκοράρει με απίθανο “ψαλιδάκι” στη νίκη των Πειραιωτών με 6-1, που έφερε και την ανατροπή από την ήττα με 4-1 στο πρώτο ματς. Η UEFA ανακοίνωσε λοιπόν, ότι σύμφωνα με την ψηφοφορία των οπαδών, αυτό ήταν το καλύτερο γκολ της σεζόν στο Conference League.

