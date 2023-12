Γιόρτασαν τα γενέθλιά τους οι Tόμας Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοβ στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, μετά από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Μία ημέρα μετά από τα γενέθλιά τους, ο 31χροος Τόμας Γουόκαπ και ο 29χρονος Νίκολα Μιλουτίνοβ έσβησαν κεράκια στην τούρτα γενεθλίων που τους ετοίμασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. στα αποδυτήρια του ΣΕΦ.

Οι δυο αθλητές του μπασκετικού Ολυμπιακού αγκαλιάστηκαν και το… γιόρτασαν με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους.

Θυμίζουμε πως ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο -με ελαφρύ διάστρεμμα- έπειτα από μονομαχία με τον Χάρελ στα 03:48” πριν από το τέλους του πρώτου δεκαλέπτου του Ολυμπιακός – Άρης και δεν αποκλείεται να προλάβει το ματς με την Αρμάνι στη Euroleague.

