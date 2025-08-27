Αθλητικά

Ολυμπιακός: Βαγγέλης Μαρινάκης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαν συνάντηση στο Ρέντη

Συζήτηση και για τα μετεγγραφικά παρουσία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έκανε αγιασμό για τη νέα σεζόν στο Ρέντη και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε στη συνέχεια συνάντηση για όλα τα θέματα με τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον αθλητικό διευθυντή, Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Μετά τη θετική πρεμιέρα στη Super League, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κλείσει σιγά σιγά και το ρόστερ της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τους Βαγγέλη Μαρινάκη, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντάρκο Κοβάσεβιτς να συζητούν και για τα μετεγγραφικά ζητήματα της ομάδας.

Οι Πειραιώτες αναμένεται να… φουλάρουν για τις τελευταίες μετεγγραφές, με τα ονόματα των Αντίνο και Μάντσα να βρίσκονται στο προσκήνιο, αφού αμφότεροι εμφανίζονται μία… ανάσα από τον Ολυμπιακό.

