Ολυμπιακός – Βόλος: 700 εισιτήρια απομένουν για το sold out

Ολοταχώς για sold out και η αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς
Το κορεό του Ολυμπιακού
Το κορεό των φιλάθλων του Ολυμπιακού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο κόσμος του Ολυμπιακού κοντεύει να εξαντλήσει και τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (24/1, 17:00, COSMOTE SPORT 1 HD) για τη 18η αγωνιστική της Super League.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα, έχουν απομείνει περίπου 700 εισιτήρια στη διάθεση των οπαδών του Ολυμπιακού που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζει μέσω ίντερνετ έως την εξάντλησή του ή την έναρξη του αγώνα.

Μπορείτε να αγοράσετε ένα εισιτήριο πατώντας εδώ.

