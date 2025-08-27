Ολυμπιακός: «Χάλασε» η μετεγγραφή του Αμπντουλί Μανέ

Ο Αμπντουλί Μανέ δεν θα αγωνιστεί τελικά στον Ολυμπιακό, αφού οι ιατρικές του εξετάσεις έδειξαν πιθανό μελλοντικό πρόβλημα και έτσι η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτησή του.

Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με τη Μιάλμπι για τη μετεγγραφή του Αμπντουλί Μανέ και ο 21χρονος επιθετικός ήρθε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες, η οποία “χάλασε” όμως την τελευταία στιγμή.

Ο Μανέ δεν πήρε έτσι το “ok” από το ιατρικό τιμ των “ερυθρόλευκων”, καθώς ένα εύρημα στις εξετάσεις του δημιούργησε αμφιβολίες για την κατάστασή του στο μέλλον, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η μετεγγραφή. Ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει έτσι κάποια άλλη λύση για το… βάθος στη θέση του επιθετικού στο ρόστερ του.