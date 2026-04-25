Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα και Χολ κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φετινή κανονική περίοδο της Greek Basketball League στην έδρα της ΑΕΚ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να αφήνει εκτός εξάδας ξένων τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι κανονικά διαθέσιμος, καθώς προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και άρθηκε η τιμωρία του από το ΑΣΕΑΔ.

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ θα είναι το τελευταίο πριν τη σειρά με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague.