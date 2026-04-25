Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα και Χολ κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Γάλλος γκαρντ και ο Αμερικανός σέντερ είναι οι δύο ξένοι που "κόπηκαν" από τον Γιώργο Μπαρτζώκα
Ο Νιλικίνα
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φετινή κανονική περίοδο της Greek Basketball League στην έδρα της ΑΕΚ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να αφήνει εκτός εξάδας ξένων τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι κανονικά διαθέσιμος, καθώς προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και άρθηκε η τιμωρία του από το ΑΣΕΑΔ.

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ θα είναι το τελευταίο πριν τη σειρά με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo