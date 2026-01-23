Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Πιρόλα και Ορτέγκα η αποστολή των Πειραιωτών για το ματς με τον Βόλο

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το ματς στο «Καραϊσκάκης»
Ο Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για ο ματς με τον Βόλο στο Φάληρο (24.01.2026, 17:00, Newsit.gr), για την 18η αγωνιστική της Super League με τους Λορέντζο Πιρόλα και Φρανσίσκο Ορτέγκα να μένουν εκτός των επιλογών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Προφανώς ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ξεκουράσει τους δυο παίκτες, ενόψει και του αγώνα της Τετάρτης (28.0.2026, 22:00) με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, που θα κρίνει και τη συνέχεια της ομάδας στο Champions League.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Τζολάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

