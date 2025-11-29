Ολυμπιακός: Χωρίς Ταρέμι, Τσικίνιο και Ποντένσε κόντρα στον Παναιτωλικό

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής με τον Παναιτωλικό και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δε θα έχει στη διάθεσή του τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι.

Ο Πιρόλα ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ακολούθησε μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ και θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στον Παναιτωλικό. Αντίθετα, οι Ποντένσε και Τσικίνιο δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο. Έκπληξη αποτελεί η απουσία του Ταρέμι από την ερυθρόλευκη αποστολή, ενώ και ο Μπιανκόν θα απουσιάσει για τους Πειραιώτες.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό: Τζολάκης, Μπότης, Κουρακλής, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτσί. Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.