Ο Χένρι Ονιεκούρου είναι και τυπικά παίκτης της Αδάνα Ντεμιρσπόρ στην Τουρκία, αφού υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν, ως δανεικός από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Νιγηριανός μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού στους Πειραιώτες την περασμένη σεζόν και ο Ολυμπιακός άναψε το “πράσινο φως” για τον δανεισμό του.

Ο Ονιεκούρου θα επιστρέψει έτσι στην Τουρκιά μετά την παρουσία του στη Γαλατάσαραϊ, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Ντεμίρσπορ, η οποία και έχει και οψιόν για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό το επόμενο καλοκαίρι.

Done deal 🤝✍️✅@NGSuperEagles winger @henryconyekuru🇳🇬 has joined Turkish side 🇹🇷@AdsKulubu on loan from 🇬🇷Greek club Olympiakos with an option to buy. pic.twitter.com/lXjhUsVlF2