Η ομάδα Γουέστερν Μπούλντογκς από την Αυστραλία καταδικάστηκε να πληρώσει 5,5 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για υπόθεση παιδεραστίας που έγινε εντός του συλλόγου, όπως αποφάνθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώριας.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Γουέστερν Μπούλντογκς δεν εγγυήθηκε την προστασία θύματος, το οποίο κακοποιήθηκε από τον προπονητή του, με την υπόθεση να οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες.

Στο πλαίσιο αυτό οι έξι ένορκοι της δίκης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώριας, αποφάνθηκαν ότι υπήρξε αμέλεια από την πλευρά του συλλόγου, όταν το 1984 ο Άνταμ Κνιλ κακοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου από τον προπονητή του, Κρέαμ Χομπς. Η βία ήταν επαναλαμβανόμενη και, σύμφωνα με τον Κνιλ, διήρκεσε μέχρι το 1990.

Το θύμα, τώρα 51 ετών, κατήγγειλε τον προπονητή στην αστυνομία της Μελβούρνης το 1993, αλλά η υπόθεση έκλεισε μόλις το 2023, 20 χρόνια αργότερα.

Ο προπονητής κατέληξε να συλληφθεί, μαζί με έναν άλλο άνδρα, κατηγορούμενο για συμμετοχή σε δίκτυο που κανόνιζε την κακοποίηση ανήλικων θυμάτων από άλλους παιδεραστές.

Ο Χομπς μάλιστα ομολόγησε ότι ήταν ένοχος, αλλά οι Γουέστερν Μπουλντόγκς διατήρησαν τη θέση ότι αγνοούσαν τελείως το έγκλημα.

Κάπως έτσι η Γουέστερν Μπούλντογκς καταδικάστηκε να πληρώσει 5,55 εκατομμύρια ευρώ, τη μεγαλύτερη αποζημίωση στην ιστορία για υπόθεση παιδεραστίας, με τον σύλλογο να αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι δεν παραβίασε ουδέποτε κανένα καθήκον του προς τον αθλητή της ομάδας.

