Ομάδες που δεν είναι μέτοχοι της Euroleague φτιάχνουν δικό τους οργανισμό – Εμπλέκεται και ο ΠΑΟΚ

Νέος οργανισμός αναμένεται να συσταθεί για να έχουν οι ομάδες ρόλο στη λήψη αποφάσεων
Η μπάλα της Euroleague
Η μπάλα της Euroleague/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ εμπλέκεται στον νέο οργανισμό που πρόκειται να συσταθεί, σύμφωνα με το Basketnews, από ομάδες που δεν είναι μέτοχοι της Euroleague.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ Basketnews.com, οι Dubai BC, Χάποελ Τελ Αβίβ, Βαλένθια, Μονακό, Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας και Βίρτους Μπολόνια θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να έχουν ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, με τον ΠΑΟΚ να αναφέρεται πως θέλει να μπει στο συγκεκριμένο οργανισμό.

Και οι Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπεσίκτας και Νάπολι είναι μέσα στις συζητήσεις, μιας και θέλουν να συμμετέχουν μελλοντικά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Παρί που δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο δεν ενδιαφέρεται να μπει στον οργανισμό, καθώς σκοπεύει να πάρει τη θέση της Βιλερμπάν στη Euroleague.

Μένει να φανεί, πως θα προχωρήσει αυτός ο οργανισμός και αν θα καταφέρει να έχει ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων στο μπάσκετ στην Ευρώπη, που είναι ο στόχος του.

