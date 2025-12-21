Όμορφη κίνηση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο κλειστό της Λεωφόρου: Γέμισαν με λούτρινα αρκουδάκια το παρκέ

Λίγο πριν γίνει το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανσερραϊκό για την Α1 μπάσκετ γυναικών οι φίλοι του «τριφυλλιού» γέμισαν με λούτρινα κουκλάκια το παρκέ του κλειστού της Λεωφόρου.

Η κίνηση αυτή είχε ως σκοπό να μαζευτούν τα κουκλάκια και να παραδοθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για να καταλήξουν σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη, ειδικότερα τις μέρες των εορτών. Όπως φαίνεται και στο video που ανέβασε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός το παρκέ «πλυμμήρισε» με λούτρινα κουκλάκια.

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos A.C. (@panathinaikos_1908)

Πρόκειται για μία από τις ωραιότερες κινήσεις που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό από Έλληνες οπαδούς και καλό θα ήταν να επαναληφθούν τέτοιες ευχάριστες πρωτοβουλίες