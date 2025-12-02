Ομπράντοβιτς για την παραίτηση από την Παρτιζάν: «Ανέλαβα την ευθύνη για όλα – Δεν είχα άλλη δύναμη μέσα μου, μην με κατηγορείτε»

Λίγες ώρες μετά από την οριστικοποίηση της αποχώρησή του από την Παρτίζαν, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς άνοιξε τα χαρτιά του και αναφέρθηκε σε όσα έγιναν μετά την ήττα της ομάδας από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, για τη Euroleague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε το “παρασκήνιο” της παραίτησής του από την Παρτιζάν και αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο της ομάδας, Όστογια Μιχαϊλοβιτς, για τον οποίο τόνισε ότι ευθύνεται για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα.

«Πήρα μια απόφαση που ήταν εξαιρετικά δύσκολη για μένα. Ανέλαβα την ευθύνη για όλα τα αρνητικά που συνέβησαν φέτος και, φυσικά, έμεινα πιστός σε αυτή την επιλογή. Έλαβα αμέτρητα μηνύματα και ο λόγος που απευθύνομαι σε εσάς τώρα είναι ακριβώς επειδή το ζητήσατε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πάντα. Η απόφαση ήταν πραγματικά δύσκολη, και για όσα ακολούθησαν μετά, δεν μπορούσα να επηρεάσω τίποτα. Μου είναι πολύ βαριά η ανάμνηση όλων όσων περάσαμε μαζί με την Παρτιζάν. Γράψαμε μια ιστορία που δύσκολα θα επαναληφθεί, αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς, τους οπαδούς της Παρτιζάν, που δημιουργήσατε μια ατμόσφαιρα αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. Εσείς είστε η μεγαλύτερη δύναμη της Παρτιζάν. Ακόμη και μέσα σε μια οικογένεια, όταν συμβαίνει κάτι, το καλύτερο είναι να μένει μέσα στην οικογένεια», είπε αρχικά ο Ομπράντοβιτς στο «Zonu Press».

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι συνέβη την ημέρα που αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του: «Την Τετάρτη, όταν εξέδωσα την ανακοίνωση, και όλα όσα είπα σε εκείνη την ανακοίνωση, τα στηρίζω στο ακέραιο. Το βράδυ της Τρίτης, μετά από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μένα, είπα στο τεχνικό επιτελείο ότι παίρνω μια απόφαση για την οποία ήμουν σίγουρος ότι ήταν η σωστή για τον σύλλογο και την ομάδα. Το επόμενο πρωί ανακοίνωσα την απόφασή μου στον πρόεδρο του συλλόγου και εκείνος κατάλαβε τους λόγους μου. Η συζήτηση ήταν πολύ σωστή και σεβαστική. Μου είπε ότι με είδε στον αγώνα και ότι συνειδητοποίησε πως αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω. Συμφωνήσαμε ότι θα απευθυνθώ εγώ στο κοινό και όχι ο σύλλογος, αλλά οι πληροφορίες κυκλοφορούν και είναι δύσκολο να τις ελέγξεις. Όταν το κατάλαβα αυτό, αποφάσισα να μιλήσω την ίδια μέρα. Κάλεσα τον εκπρόσωπο Τύπου του συλλόγου, εκείνος τηλεφώνησε στον πρόεδρο για να αποφασίσουμε αν αυτό ήταν το τελικό. Το μόνο που ζήτησε ο πρόεδρος ήταν να προσθέσω στην επιστολή ότι πρόκειται για αμετάκλητη παραίτηση, ώστε να μπορεί ευκολότερα να σταθεί απέναντι στους φιλάθλους, και συμφώνησα».

Και συνέχισε: «Και μετά αρχίζουν να συμβαίνουν όλα όσα ακολούθησαν. Επέστρεψα από την Αθήνα και οι παίκτες είχαν μερικές ημέρες ρεπό. Έδωσα στη διοίκηση την ευκαιρία να κάνει αυτό που θεωρούσα καλύτερο. Ειδικά επειδή η ομάδα είχε τρία συνεχόμενα παιχνίδια στην έδρα της, κάτι σαφώς ευκολότερο. Εγώ δεν άντεχα άλλο, δεν είχα άλλη δύναμη μέσα μου. Έδωσα ό,τι μπορούσα και μην μου κρατάτε κακία γι’ αυτό. Η απόφαση ήταν εξαιρετικά πιεστική, και ίσως οι πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου ήταν όταν με περιμένατε, όταν με περίμενε η μικρή μου, που με περιμένει κάθε φορά που έρχεται στην «Αρένα». Τα συναισθήματα που βίωσα τότε… δεν τα είχα ξανανιώσει ποτέ και ακόμη και τώρα μου είναι πολύ δύσκολο να μιλώ γι’ αυτό. Ένας φίλος με γύρισε στο σπίτι, ξάπλωσα στο κρεβάτι και για μία ώρα κοιτούσα το ταβάνι… Δεν μπορούσα. Δεν ήθελα να συμβεί όλο αυτό, αλλά οι φίλαθλοι αποφάσισαν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Λίγα λεπτά μετά την παραίτησή μου, ο πρόεδρος με ευχαρίστησε κι έπειτα, προς μεγάλη μου έκπληξη, άρχισε να συμβαίνει…»

Ο Ομπράντοβιτς αποκαλύπτει νέα στοιχεία που ενδιαφέρουν τους φίλους της Παρτιζάν: «Έλαβα μήνυμα από τον πρόεδρο του συλλόγου ότι συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο και πως η παραίτησή μου δεν έγινε αποδεκτή. Με κάλεσε να πάω στον σύλλογο· φυσικά και δέχτηκα, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμουν και οι άνθρωποι που οδήγησαν την Παρτιζάν εκεί που βρίσκεται. Η συνάντηση έγινε με τα στελέχη του συλλόγου, ανθρώπους που εκτιμώ βαθιά. Ο πρόεδρος ξεκίνησε λέγοντας ότι όλοι συμφωνούν πως δεν θέλουν να παραιτηθώ, και όλοι το επανέλαβαν. Στην τοποθέτησή μου είπα ότι παραμένω στην απόφασή μου, αλλά εξέφρασα την έκπληξή μου και ρώτησα τον πρόεδρο τι έχει αλλάξει από τη στιγμή που βγήκε δημόσια και αποδέχτηκε την παραίτησή μου. Τι άλλαξε μέσα σε 24 ώρες;»

Και ο Ομπράντοβιτς έδωσε την απάντηση: «Αυτό που άλλαξε ήταν η αντίδραση των φιλάθλων. Παρ’ όλα αυτά, εγώ είχα ήδη αποφασίσει και αυτό ήταν. Δεν μπορούσα άλλο. Ήταν μια απόφαση για την οποία είχα σκεφτεί πολύ και την οποία στηρίζω απόλυτα. Ζητώ από τους φιλάθλους ενότητα, να στηρίξουν σε κάθε παιχνίδι την ομάδα και όλα τα μέλη του συλλόγου. Η κατάσταση αυτή δεν είναι φυσιολογική και δεν είναι καλή για τον σύλλογο. Για αυτή την κατάσταση ευθύνεται ο επικεφαλής του συλλόγου, ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς και του το είπα. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, δεν το ξέρω. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι από τη Γενική Συνέλευση και μου είπαν ότι αποχώρησαν από τον σύλλογο κι αυτό δεν ήταν καλό. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο όπου η Ευρωλίγκα μπορεί να μας τιμωρήσει. Επαναφέραμε την Παρτιζάν στην Ευρωλίγκα κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει αυτό. Ήταν το όνειρό μου».