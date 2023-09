Ένα από τα πιο επικίνδυνα τάκλιν της σεζόν έγινε σε αγώνα για την 8η αγωνιστική της Liga Nacional στην Ονδούρα, με τον τραυματισμό να αποφεύγεται από τύχη.

Η φάση έλαβε χώρα στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Μάραθον και Ολίμπια στην Ονδούρα, με τον Αντρέ Ορεγιάνα της πρώτης να κάνει “δολοφονικό” τάκλιν πάνω σε δύο αμυντικούς, τους οποίους και σήκωσε στον αέρα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν γλίτωσε φυσικά την απευθείας κόκκινη κάρτα του διαιτητή, με το μαρκάρισμά του να γίνεται viral και… παράδειγμα προς αποφυγήν παγκοσμίως.

This tackle in the Honduran league last night has to be seen to be believedpic.twitter.com/kqUnRjyzH6