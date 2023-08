Οι οπαδοί της Σάουθεντ στην Αγγλία θέλησαν να διαμαρτυρηθούν με έναν ξεχωριστό τρόπο για τη διοίκηση της ομάδας τους.

Η αναμέτρηση Σάουθεντ-Ίστλι για το πρωτάθλημα της Νάσιοναλ Λιγκ στην Αγγλία διακόπηκε προσωρινά, καθώς οι οπαδοί των γηπεδούχων βρήκαν έναν ιδιαίτερο τρόπο για να εκφράσουν τα παράπονα προς τη διοίκηση λόγω των χρεών στην εφορία που προκάλεσαν την τιμωρία της.

Τα χρέη ύψους 2,5 εκατομμυρίων λιρών προκάλεσαν την ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών και έριξαν τη Σάουθεντ στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι οπαδοί τα… έχωσαν στη διοίκηση, πετώντας μπαλάκια του τένις στον αγωνιστικό χώρο στο δέκατο λεπτό του αγώνα, με τον διαιτητή να διακόπτει για λίγα λεπτά την αναμέτρηση της Σάουθεντ.

Play is halted as angry Southend United fans throw tennis balls onto the pitch pic.twitter.com/pcFRuP5CIr